Defesa diz que Maluf tem demência e Alzheimer; Fachin pede perícia

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a realização de uma perícia médica para avaliar as atuais condições de saúde do ex-prefeito Paulo Maluf. O político cumpre prisão domiciliar por razões humanitárias desde 2018.

A perícia foi ordenada após a Procuradoria Geral da República solicitar a revogação do regime de prisão domiciliar. O Ministério Público Federal defende que ele retorne para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Em 2018, um relatório médico disse que era imprescindível que o ex-prefeito de São Paulo recebesse “cuidados específicos” para “múltiplas metástases ósseas em coluna vertebral e quadril”. A Procuradoria, no entanto, entende que a manutenção do regime domiciliar é “extemporânea”, pois baseada em circunstâncias médicas antigas. Maluf está com 89 anos.