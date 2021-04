Proteção Animal utiliza o WhatsApp para facilitar a adoção de animais

Os animaizinhos à espera de uma nova família abrigados no Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos agora contam com mais uma ferramenta para facilitar suas adoções. Apenas nesta semana cinco filhotes de cachorro (três machos e duas fêmeas) foram adotados através do aplicativo de mensagens WhatsApp.



Para iniciar o processo basta mandar uma mensagem relatando as características desejadas no cão ou gato (idade, sexo, porte) para (11) 96786-5024. Caso a adoção seja confirmada o futuro tutor tem a opção de receber o pet em casa ou buscá-lo pessoalmente na sede do DPAN, em Bonsucesso.

A adoção via WhatsApp é parte do Delivery Pet Gru, sistema implantado em março de 2020 para que os interessados em adotar cães e gatos possam fazer todo o processo sem sair de casa. Também é possível adotar via email: [email protected]. Todos os animais disponíveis para adoção no DPAN são castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip. O processo é inteiramente gratuito.



Adoção presencial – Para quem deseja adotar presencialmente é necessário agendar uma visita ao DPAN (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso) pelo telefone 2436-3656. Também há animais disponíveis para adoção presencial na loja da rede Petz na avenida Paulo Faccini, 1.385.