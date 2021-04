Canil da GCM recebe van doada pelo TRT

O prefeito Guti entregou nesta quarta-feira uma van Iveco para o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos. O veículo será usado para transportar cães até os locais onde serão realizados serviços de patrulhamento a pé, em eventos e para apresentações de adestramento e atividades lúdicas com a comunidade.

O veículo, recebido como doação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), foi totalmente restaurado e adaptado para uso do Canil. O evento contou com a participação do secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes.

O Canil atua no policiamento preventivo e comunitário, no controle de distúrbio civil, na procura por pessoas desaparecidas, em desapropriações, na busca por entorpecentes, em apoio à polícias Civil e Militar, no controle de grandes aglomerações (estádios, parques e eventos) e em outros serviços de segurança.

Ao longo dos 20 anos de existência do Canil diversos casos foram solucionados com a ajuda dos cães, que estiveram por inúmeras vezes na linha de frente para a localização de drogas e armas. O trabalho virou referência entre as Guardas Municipais dentro e fora do Estado de São Paulo, contribuindo para a formação de agentes e até para a criação de canis em outras corporações.

O Canil fica dentro de um complexo em que são realizados os treinamentos diários, com exercícios de obediência, agilidade, força, transposição de obstáculos, proteção e faro. A unidade possui cães de diversas raças, como pastor-alemão, pastor-belga-de-Malinois, rottweiler, doberman, labrador e bloodhound.