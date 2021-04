PF prende duas pessoas com cocaína e droga sintética no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

[email protected]



A PF, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ação conjunta com a Receita, prendeu neste domingo (25) dois passageiros de voos internacionais com quase 7 Kg de drogas. Servidores da Receita Federal, em ações distintas, identificaram passageiros transportando drogas, de forma dissimulada, dentro de suas bagagens.



Na primeira ação, ocorrida na manhã do domingo (25), uma brasileira, que desembarcou de voo proveniente do México, foi selecionada e conduzida à bancada de inspeção para revista em seus pertences. Os servidores perceberam que, mesmo após vazia, uma mala que a mulher transportava, continuava muito pesada. Submetida ao aparelho de raio-x ficou evidenciada substância oculta em sua lateral.



Dentro de um fundo falso revestido com madeira, foram encontrados 3 volumes com substância cristalizada. A mulher foi conduzida à delegacia e recebeu voz de prisão, após os peritos federais identificarem a substância encontrada como anfetamina, cujo volume somou 4 Kg.



Em outra ação, realizada por servidores da equipe do K9 da Receita Federal, no final da noite deste mesmo dia, um brasileiro foi preso tentando embarcar para Joanesburgo, na África do Sul, com quase 3 Kg de cocaína ocultos dentro de embalagens de bombons.