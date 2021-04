Em Brasília, Guti pede mais recursos para o combate ao coronavírus ao ministro da Saúde

Durante audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, o prefeito de Guarulhos, Guti, reivindicou mais recursos federais para o combate ao coronavírus na cidade, além da conclusão dos dois andares que faltam no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso. Também tratou da finalização das obras e aquisição de equipamentos para iniciar o atendimento no Hospital da Mulher, que fica junto à Maternidade Jesus, José e Maria.

Guti também solicitou ao ministro para que os profissionais que atuam na Assistência Social sejam incluídos nos grupos prioritários para a imunização contra a Covid-19, já que atuam diretamente com a população em situação de vulnerabilidade.

Ainda em sua agenda em Brasília, entre outros compromissos, o prefeito de Guarulhos se encontrou nesta quinta-feira com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o astronauta Marcos Pontes, para prosseguir nas tratativas do Parque Tecnológico de Guarulhos, com vocação voltada à indústria farmacêutica.