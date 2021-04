Hospital da Criança aplica segunda dose da vacina de Oxford nos funcionários

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), administrado pelo IDGT, iniciou na quarta-feira (28), a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca contra covid-19. A unidade recebeu 250 doses. Todas serão usadas exclusivamente nos profissionais que atuam no hospital. Até o dia 1º de março, outros 330 colaboradores já haviam recebido as duas doses da Coronavac.

“Desde a primeira dose, eu já tinha a certeza de que estávamos no caminho certo. Tomar a segunda dose dá uma sensação de “leveza”. É uma luz no fim do túnel. A minha esperança se renova e acredito que dias melhores virão. Que todos possam ter o prazer de receber a vacina e que em breve possamos voltar a vida normal”, disse Igor Coelho, analista administrativo do HMCA.

Responsável pela aplicação da vacina, a enfermeira Liliane Fagundes de Assis disse que é um privilégio poder aplicar as doses. “Fico muito feliz em saber que todos estão imunizados e protegidos. Sou grata por fazer parte da equipe de enfermagem e poder viver este momento tão esperado por todos nós que estamos na linha de frente.”