Zoológico disponibiliza no Instagram desenhos de animais para imprimir e colorir

O perfil do Zoológico de Guarulhos no Instagram (zooguarulhos) disponibilizou nesta sexta-feira (30) o primeiro desenho da coleção em homenagem aos animais moradores do parque. A estreia ficou por conta dos traços de uma das mais belas e imponentes espécies do zoo, a onça-parda. Para baixar e imprimir basta clicar em http://bit.ly/colorirzoo.

Desenhos do jacaré, lobo-guará, tucano e arara são os próximos a serem postados, sempre às sextas-feiras. Os traços são transferidos para o papel a partir de fotografias dos animais pela tratadora Renata Lages, que trabalha há onze anos no Zoo de Guarulhos. “Temos muitas fotos dos animais em momentos especiais e daí veio a sugestão da diretoria de desenhá-los e assim oferecê-los às crianças. Aceitei na hora porque adoro desenhar”, revela Renata.

A diretora do zoo, Fernanda Magalhães explica a iniciativa. “Além de valorizar o talento da servidora, também é uma forma de aproximar as crianças dos animais e assim promover a importância da preservação de todas as espécies”.

No Instagram do zoo também estão disponíveis posts sobre a rotina do parque, lindos cliques dos animais, vídeos de solturas e de educação ambiental, entre outros assuntos. Vale lembrar que por conta da pandemia de covid-19 o zoológico permanece fechado por tempo indeterminado.