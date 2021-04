Hospital Pimentas-Bonsucesso investe na capacitação de funcionários

O Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, administrado pelo IDGT, realizou nesta semana um treinamento sobre punção venosa periférica para os profissionais de enfermagem que atuam na instituição. A capacitação de seus colaboradores se tornou uma prática desde que a organização social assumiu a gestão do hospital, há um ano.

Fundamentado nas Metas Internacionais de Segurança do Paciente, o curso sobre punção venosa periférica foi ministrado pela enfermeira Eliene Rodrigues Chaves da Silva, responsável pela Educação Continuada do HMPB e especialista em oncologia. As aulas aconteceram nos períodos da manhã, tarde e noite para que pudessem contemplar o maior número de pessoas.

“Após o início dos treinamentos propostos pelo nosso setor houve melhora na qualidade assistencial. Trabalhamos com a integração de vários departamentos”, explicou a enfermeira. Recentemente, o HMPB também realizou os cursos Comunicação Efetiva e Parada Cardiorrespiratória (PCR) para enfermeiros e auxiliares de enfermagem. O cronograma de aulas é planejado todo início de mês, em conjunto com outros setores do hospital.

Punção venosa periférica

A punção venosa periférica consiste na introdução de uma agulha numa veia para injetar medicamentos ou extrair sangue. O objetivo desse treinamento é evitar flebites (inflamação da parede de uma veia), bem como manter o tempo correto do AVP (acesso venoso periférico).