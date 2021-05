Guarulhos fecha semana de enfermagem com eleição da Comissão de Ética

Guarulhos encerra a Semana da Enfermagem, celebrada de 12 a 20 de maio, data em que também se comemora o Dia dos Auxiliares e Técnicos, com a publicação dos eleitos para compor a Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Atenção Primária da Secretaria da Saúde. A CEE é composta por 11 membros, sendo seis enfermeiros e cinco técnicos ou auxiliares de enfermagem, os quais foram eleitos pelos seus pares.

A eleição aconteceu nesta quarta-feira (19) por meio de urna itinerante que percorreu os mais de 90 serviços de saúde da atenção primária. O resultado do pleito foi apurado na manhã desta quinta-feira (20), apontando como eleitos os enfermeiros: 1º Danielle Ferreira da Silva, 2º Vivian da Silva Kirihata, 3º Selma Martins Rodrigues, 4º Priscila Ramos Bebiano, 5º Jefferson Alves Correia Lima e 6º Marly da Conceição Pedro; bem como os auxiliares e técnicos de enfermagem: 1º Neide Paiva Souza, 2º José Francisco de Macedo, 3º Elizangela Marina Paulino, 4º Mauricio Diogo de Melo e 5º Roberta da Rocha Lima.

Atribuições da CEE:

Dentre as atribuições da CEE estão representar o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-SP) na instituição de saúde em se tratando de temas relacionados à divulgação do Código de Ética, divulgar e zelar pelo cumprimento da legislação de enfermagem vigente, identificar ocorrências éticas e disciplinares no estabelecimento onde atua, receber denúncias de profissionais de enfermagem, usuários, clientes e membros da comunidade relativas ao exercício profissional de enfermagem, propor e participar em conjunto com o enfermeiro responsável técnico ações preventivas e educativas sobre questões éticas e disciplinares.

Também fazem parte de sua competência participar das atividades educativas do Coren-SP e atender às solicitações de reuniões e convocações inerentes às atribuições da CEE, inclusive promover e participar de treinamentos e capacitações. Esta é a primeira Comissão de Ética de Enfermagem que abrange os mais de 90 serviços de Saúde da Atenção Primária de Guarulhos, cujo mandato é trienal, com término em 2024.