Confira programação de São Paulo da 19ª Semana Nacional de Museus

A 19ª Semana Nacional de Museus vai até o dia 23 de maio. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o tema deste ano é “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”.

O objetivo é questionar a atuação e possibilidades dos museus brasileiros, no futuro. A programação vai ser totalmente online, com palestras, exibição de filmes, lançamento de curta-metragem, sarau virtual, concursos, exposições e visitas virtuais.

O evento foi idealizado em 1977, pelo International Council of Museums (ICOM). A Semana Nacional dos Museus é realizada em celebração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio.

As atividades serão feitas em todas as regiões do País, gratuitamente. Em São Paulo, o Museu da Imigração (MI) é um, dos mais de 20 institutos, que participam da iniciativa.

“O que preservar para o amanhã?” é uma das ações promovidas pelo MI, entre 17 e 23 de maio, em parceria com o Museu do Café. Durante o período, por meio de um link disponível nas mídias sociais e nos sites, os usuários poderão responder a essa pergunta sobre o futuro. O resultado será apresentado em uma nuvem virtual de palavras.

Confira abaixo a programação da 19ª Semana Nacional de Museus, na cidade de São Paulo:

CASA MÁRIO DE ANDRADE

22 de maio, 16h30 às 18h: Palestra Ações inclusivas e o futuro dos Museus, com Vânia Carneiro de Carvalho e Solange Ferraz de Lima.

Descrição: O evento pretende discutir os novos desafios das instituições de memória na sociedade contemporânea.

Plataforma: A palestra será transmitida no Zoom.

MUSEU DA CASA BRASILEIRA (MCB)

31 de maio: Exposição Casas do Brasil: conexões paulistanas.

Descrição: A mostra percorrerá a estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, proporcionando reflexões acerca das formas de habitação da maioria dos paulistanos.

Local: Estação São Paulo-Morumbi, Linha Amarela do Sistema Metroviário de São Paulo.

MUSEU DA IMIGRAÇÃO

22 de maio, 15h: Oficina de artesanato Ponto a Ponto.

Descrição: As técnicas básicas do ponto corrente serão ensinadas em uma aula fechada no Zoom, com vagas limitadas.

Plataforma: Para acompanhar, é necessário se inscrever, até o dia 21 às 17h, no site do museu.

24 de maio, 17h: Live Poética da ausência.

Descrição: Conversa entre o pesquisador do Museu, Thiago Haruo, e os integrantes da Companhia Conexão Latina de Teatro. O bate-papo será pautado nas memórias individuais e coletivas do exílio e como as mesmas remontam na obra de Aristides Vargas.

Plataforma: Canal no Youtube do Museu da Imigração.

29 de maio, 15h: Leitura da história Sábado, da autora Oge Mora.

Descrição: O espaço de leitura Semear Leitores, mediado por Gabrielli Chagas, apresentará a história Sábado. O evento é voltado para toda família, que pode se aventurar nas experiências da personagem Ava e sua mãe, que tinham planos de viver momentos juntas, mas viram suas vidas mudar completamente

Plataforma: Live no Instagram do Museu da Imigração.