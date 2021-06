CCI Santa Mena inicia ensaios virtuais do Arraial Junino

O Centro de Convivência do Idoso Santa Mena inicia nesta terça-feira (1º), às 8h, os ensaios virtuais para a dança do Arraial Junino da unidade, que deverá ocorrer também via Internet, no próximo dia 29. Os encontros acontecerão todas as terças-feiras no mesmo horário e os participantes receberão o link pelo Google Meets 30 minutos antes do início.

Além da dança, os participantes poderão declamar poesia, cantar e apresentar pratos típicos no arraial virtual. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem por objetivo manter o calendário de eventos da unidade, além de promover cultura, lazer e manter em atividade os usuários do equipamento da Prefeitura.

Serviço: Ensaios para Arraial Junino virtual do CCI Santa Mena – todas as terças-feiras, 8 horas