Dia D de Vacinação contra a Covid-19 imuniza 18.584 pessoas em Guarulhos

Somente neste sábado (19), 18.584 pessoas foram imunizadas em Guarulhos contra a covid-19 durante o Dia D de Vacinação. Além de um posto de vacinação com sistema drive-thru instalado no estacionamento do Internacional Shopping, mais 11 locais funcionaram na cidade das 9h às 17h para atender a população e acelerar ainda mais a campanha no município, que se antecipou novamente ao calendário estadual e já começou a vacinar os moradores da cidade com 43 anos ou mais.

Somente no shopping foram administradas 3.381 doses contra a covid-19. Outras 15.203 vacinas foram aplicadas nos demais 11 postos que funcionaram nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Barros, São Ricardo, Itapegica, Tranquilidade, Haroldo Veloso, Ponte Alta, Carmela, Marinópolis, Jurema e Uirapuru, bem como no CEU Continental.

Todas as pessoas contempladas até o momento pela campanha e que compareceram aos 12 postos no sábado puderam tomar a dose contra a covid-19 sem a necessidade de agendamento prévio ou cadastro. Aqueles que estão aptos pelo Plano Estadual de Imunização a receber o imunizante, mas ainda não se vacinaram, devem acessar o site da Prefeitura (bit.ly/VacinaGru) para se cadastrar e agendar sua vacina.

Guarulhos se tornou referência no processo de vacinação no Estado de São Paulo com a implantação do sistema online de agendamento da vacina, por meio do qual a população pode escolher local, data e horário para se imunizar de segunda a sexta-feira em uma das 66 UBS habilitadas para a campanha. Nesta semana, o município deve atingir meio milhão de doses aplicadas.