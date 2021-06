Cadela da GCM encontra droga em fundo falso de parede no Parque Marabá

Novamente com a ajuda de uma cadela farejadora, a Troia, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos conseguiram deter um suspeito de tráfico de drogas no final da tarde de terça-feira (29), no Parque Marabá, região da Vila Galvão.



Uma equipe do Canil patrulhava a área quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Após a abordagem, o homem confessou que traficava drogas naquele local, mas que não iria apontar aos agentes o ponto de localização dos entorpecentes.



A cadela Troia foi acionada e, em menos de três minutos, conseguiu localizar pinos de cocaína e porções de maconha escondidos em um fundo falso de parede. Depois de encontrar o produto do tráfico, os agentes encaminharam o rapaz ao 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, onde foi autuado em flagrante.

A inspetora Marta Pereira, comandante do Canil, exalta a preparação da corporação para esse tipo de ocorrência. “As equipes têm se empenhado na busca por resultados cada vez melhores no combate ao tráfico, com treinamentos constantes dos GCMs e também dos cães. Com isso, os resultados se refletem em melhores serviços à população”.