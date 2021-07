GRU Sinfônica apresenta obras de compositores brasileiros em homenagem aos 460 anos de Guarulhos

Revelar a identidade da cidade por meio do olhar de diferentes artistas, que foram convidados para traduzir seus sentimentos na forma de música. Neste sábado (10), às 19h, a Orquestra GRU Sinfônica apresenta GRU 460 – Quatro Estreias em Homenagem a Guarulhos, concerto digital sob regência do maestro Victor Hugo Toro. Iniciativa da Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e Cultura, o evento é transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

O concerto GRU 460 integra a série Novos Talentos e Descobertas da Temporada 2021 das orquestras de Guarulhos. O programa apresenta quatro obras especialmente escritas para a Gru Sinfônica: Anoitece na Cidade, de Sergio Leal, Low Rider, de Leonardo Martinelli, Alerta de Turbulência em Nuvem Baixa, de Matheus Bitondi, e Zéfiro Fantasia, de André Mehmari. Os compositores tiveram como mote o aniversário de 460 anos da cidade de Guarulhos, celebrado em 8 de dezembro do ano passado.

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, a encomenda de obras de novos compositores pelas orquestras de Guarulhos ajuda a intervir nos rumos atuais da música de concerto. Isso estimula a nova geração de compositores brasileiros, aproximando-os tanto dos músicos das orquestras quanto do público.

“A oportunidade de combinar essas quatro composições nos permite refletir sobre como diferentes visões da cidade podem ser expressas na forma de música. A intenção é oferecer, como presente para os moradores de Guarulhos, a oportunidade de ver sua cidade retratada por meio da sensibilidade musical desses autores e assim se sentirem representados”, explica Patarra.

A regência de Victor Hugo Toro é outro aspecto relevante do concerto, pois o compartilhamento de experiências entre regentes diversos e instrumentistas da GRU Sinfônica é essencial para que os músicos possam exercitar seu talento, excelente oportunidade para o público conferir outras facetas de interpretação.

Victor Hugo Toro foi regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, cargo que ocupou até 2011. Chileno, graduado pela Universidade do Chile, Toro foi regente principal da Orquestra Sinfônica do Sodre, no Uruguai, e regente residente da Companhia Brasileira de Ópera.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra GRU Sinfônica apresenta GRU460 – Quatro Estreias em Homenagem a Guarulhos

Data: sábado, 10 de julho

Horário: 19h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g



Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/