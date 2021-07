Ivete Sangalo e convidados vão lançar canções novas no ‘Música Boa Ao Vivo’

Estreia na próxima terça-feira, 13, a nova temporada do Música Boa Ao Vivo no Multishow. A principal novidade é que Ivete Sangalo irá comandar o programa, que será exibido todas as terças-feiras, às 20h30.

A cantora irá apresentar a atração diretamente de Salvador, pela primeira vez, e vai receber diversos convidados na estreia. São eles: Carlinhos Brown, Os Barões da Pisadinha, Pitty e Jau.

O segundo episódio terá Léo Santana, Durval Lelys, Xand Avião e Zé Vaqueiro. Também já estão confirmados nomes como Claudia Leitte, Wesley Safadão, Banda Eva, Gloria Groove e Mari Antunes.

O palco contará sempre com um talento da Bahia entre as atrações Os artistas vão unir vozes em inusitadas misturas de ritmos e ainda cantarão os sucessos mais marcantes da carreira deles e de outros colegas da música.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 7, a apresentadora revelou que o quadro terá lançamentos musicais. “A cada programa, a gente vai lançar uma música. Vão ter canções novas aí. Vamos fazer um bem bolado para ter essa plataforma de lançamento. Isso vai ser muito poderoso”, afirma.

Sobre a representatividade de levar a Bahia para ser o palco do Música Boa Ao Vivo, ela comenta que isso sempre foi um sonho. “Acho que lá é um lugar onde tudo acontece de uma forma linda. Salvador vai experimentar um gosto diferente de ter um programa de porte nacional, sendo transmitido toda semana, com todos os artistas e profissionais envolvidos. Isso movimenta muita coisa bacana para minha cidade”, explica.

“É uma sensação ótima estar em um momento da minha carreira em que eu posso optar por isso, fomentar coisas que acredito. Vou ter todos os artistas da minha terra, meus amigos sendo prestigiados, é um movimento muito positivo. Todos os meus colegas da música e eu estamos nesse movimento de levar notícias e sentimentos bons, através da arte e do encontro”, acrescentou

A sétima temporada do Música Boa Ao Vivo terá 12 episódios inéditos semanais e ao vivo, com duas horas de duração. Ao final de cada programa, além da cobertura de bastidores nas redes sociais do Multishow, o público vai poder conferir a live Eu Não Vou embooooora!.

Mari Gonzalez e Gominho vão comandar a transmissão ao vivo no Twitter e no Facebook da emissora, com a participação dos convidados do dia. Quem perder vai poder assistir os melhores momentos no canal Música Multishow, no YouTube.