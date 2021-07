Beco do Batman: novo graffiti homenageia cacique Bia, líder do povo Kokama

O Beco do Batman ganhou uma obra representativa da cultura indígena e amazônica, com um graffiti em homenagem à cacique Bia, líder do povo Kokama.

O mural, pintado pela artista plástica Chermie Ferreira da ZIV Gallery, fica na rua Gonçalo Afonso, a poucos metros do ponto mais central do Beco do Batman e foi finalizado na segunda-feira (12/07).

Chermie é natural de Manaus, onde começou a grafitar aos 16 anos, para incentivar as meninas das comunidades e ribeirinhas a ingressar na arte. Mais tarde, a artista descobriu suas origens Kokama e desde então dedica-se a representar, em seus trabalhos, mulheres, comunidades indígenas e ribeirinhas e trabalhadores do Norte do país.

“As cores fortes e os contornos precisos dos desenhos de Chermie trazem muito da fauna e flora amazônica, sem falar do destaque dado às mulheres e crianças em suas obras”, detalha o galerista Helder Kanamaru, da ZIV Gallery, responsável pela iniciativa na área.

Diversas obras da artista são inspiradas no trabalho da fotógrafa Rafayane Carla, jovem goiana, radicada em São Paulo, especializada em cultura indígena.

“A cada ano, minhas raízes indígenas falam mais alto. É muito significativo pintar uma cacique com seu filho no colo em meio a paisagem amazônica, no ícone do graffiti de São Paulo”, reflete Chermie.

Mais mulheres no graffiti

Durante um ano, a ZIV Gallery promoverá, a cada três meses, um novo graffiti pintado por mulheres. “Queremos aumentar a representatividade feminina no graffiti do Beco do Batman e na arte em geral”, explica Kanamaru.

A arte de Chermie Ferreira

Chermie Ferreira ou Wira Tini, nome indígena da artista cujo significado em Kokama é Pássaro Branco, tem 33 anos e está há 2 anos na capital paulista.

No graffiti desde a adolescência, ela luta por representatividade feminina na arte urbana. Entre os inúmeros eventos sob sua coordenação, está o Festival Yapai Waina, “levanta mulher”, em Kokama: o 1º Festival Internacional de Graffiti com foco nas artistas plásticas do Amazonas, realizado este ano, de 13 a 15 de maio, em Presidente Figueiredo (AM).

A artista também criou a plataforma de divulgação digital de trabalhos de mulheres, o “Graffiti Queens“; a primeira revista de graffiti feminina em meio físico e organizou o “1º Festival Internacional de Graffiti Feminino”, em São Paulo.

Em 2020, ao ver sua cidade gravemente atingida pela epidemia de Covid-19, ela retornou a Manaus para acompanhar de perto a saúde da família. Ao conviver mais profundamente com os familiares ribeirinhos descobriu histórias ancestrais repletas de mulheres fortes e corajosas e passou a retratá-las em suas obras.

Chermie começou no graffiti e hoje atua em diversas outras plataformas, criando suas próprias tintas e renovando-se continuamente.

Mãe de duas meninas, filha de ribeirinhos, com ascendência negra e indígena, Chermie retrata a vida, as dificuldades e as alegrias da população no Norte do Brasil.

Nova galeria de arte urbana

Inaugurada em fevereiro deste ano, a ZIV Gallery é uma galeria de arte urbana, localizada no Beco do Batman.

Com um espaço inovador, a ZIV traz exposições de obras de arte de diferentes linguagens artísticas de mais de 30 criadores e um café/bar panorâmico. Localizado no piso superior, o café proporciona uma visão privilegiada da arte do Beco do Batman e tem no cardápio pratos saudáveis, elaborados para conectar a melhor gastronomia a um ambiente artístico e descolado.

Do hebraico “luz”, a ZIV Gallery tem como propósito criar oportunidades e gerar transformações com arte, revelando talentos e promovendo a inclusão e profissionalização de artistas.

Com murais internos e externos, a arquitetura do local conecta a galeria à dinâmica artística e cultural do Beco do Batman. Além de um painel de 40 metros, pintado por 16 artistas, visto desde a rua e responsável por integrar internamente todas as áreas da galeria.

A ZIV Gallery fica na rua Gonçalo Afonso, 119 e está aberta de terça a domingo.

Para saber mais, acompanhe o instagram @zivgallery