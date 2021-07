LinkedIn e Microsoft disponibilizam quase 100 cursos de graça

O LinkedIn Learning, plataforma de cursos online do LinkedIn, se juntou à gigante de tecnologia Microsoft para disponibilizar diversas trilhas de conhecimento, em português, gratuitamente. A iniciativa é limitada: os cursos só poderão ser acessados até o dia 31 de dezembro de 2021.

São, ao todo, 96 formações organizadas em 9 trilhas. Os temas são voltados para habilidades técnicas e comportamentais, dentre as mais demandadas no mercado de trabalho hoje e pensando no que caracterizará o profissional do futuro.

O objetivo das organizações é ajudar profissionais em sua capacitação e na procura por novos empregos. Todos os cursos oferecem certificado de conclusão do LinkedIn.