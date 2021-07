Rede municipal libera aulas presenciais a todos alunos a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (02) a Secretaria de Educação de Guarulhos amplia para 100% a possibilidade de atendimento escolar presencial aos estudantes da rede de ensino de Guarulhos, com o horário das aulas também ampliado. No dia 1º de junho, quando os alunos retornaram às aulas presenciais, o atendimento passou a ser realizado com limitação de 30% da capacidade física. O retorno presencial permanece facultativo e tanto as famílias das crianças quanto os estudantes da EJA poderão escolher se retornam presencialmente ou se permanecem em ensino remoto.

Para garantir todos os protocolos de segurança sanitária, ao chegar às escolas os alunos terão sua temperatura aferida e mãos higienizadas com álcool em gel antes de entrar nas salas. Eles também serão orientados a seguir a sinalização adequada para distanciamento físico de um metro entre os colegas.

As unidades receberam materiais de sinalização em toda a área, com orientações sobre as medidas de proteção, além de totens com álcool em gel, tapetes sanitizantes, dentre outras recomendações definidas pelas secretarias de Educação e Saúde.

Ensino híbrido

Para a garantia de distanciamento de um metro na maioria das escolas da rede municipal os alunos serão divididos em grupos com aulas em dias definidos pelas equipes escolares. As escolas vão oferecer um modelo híbrido de ensino, com atividades presenciais e atividades remotas.

Os estudantes que decidirem estudar remotamente deverão assistir ao Programa Saberes em Casa e manter contato constante com seus professores para o envio das atividades escolares. Já aqueles que retornarem para as aulas presenciais deverão fazer as atividades Saberes em Casa nos dias que não estiverem na escola. As atividades e mediações pedagógicas, bem como o atendimento à comunidade escolar, permanecem sem interrupção.

Orientações para o retorno presencial

A Secretaria de Educação lançou o documento Orientações Pedagógicas para o Retorno às Aulas Presenciais Durante a Pandemia no 2º Semestre de 2021. O texto tem como base a publicação do decreto municipal 38.201/2021, que prevê a retomada de aulas e demais atividades presenciais na rede pública e nas instituições privadas de ensino com o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, em todos os ambientes escolares, inclusive naqueles de acesso comum, como medida de segurança para a realização de quaisquer atividades.

O documento também faz observações em relação à capacidade física das unidades escolares como base para o planejamento das atividades presenciais, admitindo-se o escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos e o monitoramento dos riscos de aumento de contaminações pela covid-19, observadas as diretrizes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Além disso, as orientações destacam a importância das medidas de proteção pessoal, como o distanciamento físico, evitar ambientes lotados, higiene das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara, dentre outras formas de prevenção.