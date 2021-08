Polícia Federal apreende cápsulas contendo cocaína no aeroporto de Guarulhos

Na madrugada desta quinta-feira (5), a Polícia Federal apreendeu quase meio quilo de cocaína escondido dentro de frascos de suplementos alimentares, no aeroporto de Guarulhos.

Os policiais federais, que fiscalizavam as bagagens de passageiros com o auxílio do aparelho de raio-x, identificaram material suspeito na mala de um homem, que embarcaria com destino a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Os policiais observaram que o homem viajaria na companhia de uma mulher e, após diligência, localizaram os passageiros e os conduziram à sede policial para que, na presença de testemunhas, acompanhassem a revista e perícia em seus pertences.

Dentro da mala do homem, onde havia objetos com a identificação da passageira que o acompanhava, foram encontrados frascos de suplementos alimentares contendo cápsulas cujo conteúdo foi identificado como cocaína. O peso total das cápsulas apreendidas, contendo a substância proibida, somou quase meio quilo. Ambos receberam voz de prisão.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.