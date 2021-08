TikTok está testando Stories de 24h, similares aos do Instagram

Seguindo a tendência de todas as outras redes sociais do planeta Terra, o TikTok está testando a implementação de vídeos que desaparecem após 24 horas, algo bem similar aos Stories do Instagram.

A novidade foi descoberta pelo consultor de mídias sociais, Matt Navarra.

O novo recurso, simplesmente chamado de “TikTok Stories”, está disponível para alguns usuários a partir da barra lateral “Para você”, onde os vídeos efêmeros morarão por 24 horas antes de serem automaticamente excluídos. Seguindo a filosofia da rede social chinesa, somente vídeos podem ser publicados na plataforma.

Assim como no Instagram, será possível reagir e comentar aos Stories, bem como acessá-los a partir da foto do perfil de usuários. Como de costume, também dará para adicionar legendas, música e texto aos vídeos.

A novidade está em fase de testes para alguns usuários sortudos, mas a empresa não forneceu detalhes sobre quando (ou mesmo se) haverá um lançamento mais amplo do recurso.

Não é de se surpreender que o TikTok também entre na onda dos Stories, visto que depois do Snapchat, toda rede social que se preze tem a sua própria versão do recurso. O Twitter, no entanto, foi um dos poucos que não obteve sucesso com a sua implementação e, ainda ontem, os “Fleets” foram descontinuados.

O TikTok descreve o recurso como “uma nova maneira de interagir com seus fãs”, mas sabemos muito bem que essa é uma nova forma de interação somente na própria plataforma do TikTok.