Folclore brasileiro é destaque no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

A agenda desta semana do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, continua com diversas atividades do Cultura em Casa. Os equipamentos destacam oficinas para a criançada e ações sobre o folclore.

O “Encontros com Arte” de agosto celebra o Mês do Folclore. Por isso, na última quinta-feira (19), o Museu e Auditório compartilharam, pelas mídias sociais, lendas folclóricas contadas por crianças.

E neste sábado (21), o Programa Mais Sentidos ensina, às 15h, a confeccionar carimbos super criativos e divertidos com materiais de fácil acesso, em celebração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada de 21 e 27 de agosto. A ação visa promover atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento da criatividade, da concentração, da socialização e da coordenação motora.

As lendas representam histórias e contos que são transmitidos de geração em geração. No domingo (22), em homenagem ao folclore, o público virtual poderá conhecer e relembrar histórias típicas desta manifestação artística.

Além disso, na próxima segunda-feira (23), os equipamentos ensinam a produzir um jogo do labirinto feito com a tampa da caixa de pizza. Uma brincadeira divertida que irá proporcionar interação com toda a família, além de estimular a concentração, o raciocínio, a percepção visual e a coordenação motora.

Vale lembrar que as instituições estão abertas para visitação presencial de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para seus funcionários e visitantes.

Todas as atividades estarão disponíveis nas redes sociais (Facebook e Instagram – @museufelicialeirner) e também no site oficial do museu: www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa.