Adaptação e cuidados nos primeiros meses de vida do pet recém chegado em casa

Os primeiros meses de vida de um animal são extremamente importantes para o seu desenvolvimento, pois é nesse período que ele absorve aprendizados e comportamentos que podem influenciar diretamente a sua vida adulta, inclusive a sua saúde. Por isso, a ROYAL CANIN®, marca que tem o compromisso de oferecer Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, vem promovendo conversas sobre a importância dos tutores se prepararem para a chegada de um filhote e a sua adaptação.

A primeira, e mais importante ação que deve ser feita com a chegada do novo membro da família, é a visita ao Médico-Veterinário. O profissional poderá fazer uma verificação completa da saúde do animal e tirar todas as dúvidas clínicas e comportamentais. Além disso, é fundamental preparar a casa para receber o pet, com acessórios necessários para que ele se adapte mais facilmente.

Por isso, a Dra. Priscila Rizelo, Médica-Veterinária e Coordenadora de Comunicação Científica da ROYAL CANIN® Brasil, traz quatro dicas para facilitar a integração com a família e contribuir para que a relação com o tutor dê certo logo no começo.

1) Escolhendo a alimentação correta

A escolha do alimento para gatos e cães filhotes deve ser feita levando em consideração as necessidades individuais, de acordo com sua idade, raça, porte ou estilo de vida. A ROYAL CANIN® possui fórmulas especialmente desenvolvidas para filhotes, garantindo uma nutrição específica e de alta qualidade para desenvolvimento saudável dos pets.

A melhor maneira de alimentar os pets é através de uma rotina pré-estabelecida. Por isso, o ideal é sempre fornecer o alimento no mesmo local e horário. Evite deixar o alimento disponível o tempo todo para que o animal não ganhe muito peso. Forneça pequenas porções ao longo do dia e fique atento à quantidade de alimento indicado na embalagem. Também é muito importante realizar a transição de alimentos de forma gradual quando a dieta do filhote mudar.

2) Recebendo o pet em casa

Além da alimentação, a ambientação é muito importante para que o filhote sinta-se seguro no novo lar. Eles são curiosos e gostam de explorar o ambiente, por isso, é importante garantir que o espaço esteja seguro antes de recebê-los. Cuidado com plantas tóxicas, objetos delicados e quebráveis. Restrinja o acesso à piscina e às escadas. Telas nas janelas são fundamentais, especialmente para gatos. Além disso, verifique se possui tudo o que precisa para cuidar dele e ajudá-lo a se instalar no novo lar como, por exemplo: um local seguro e confortável para descanso, brinquedos interativos, comedouros e bebedouros, coleira e guia para os cães, arranhadores para os gatos, material de limpeza próprio para a espécie, acessórios para auxiliar a higiene etc.

3) Recompensas alimentares

Para filhotes, o treinamento é essencial e deve ser feito desde o primeiro momento que chega ao lar. Além de aprender truques que podem ajudar na rotina diária, o treino auxilia na adaptação com a guia e a coleira, no caso de cães, o local correto para fazer as necessidades, além de ensinar a usar a caixa de transporte. Segundo a Médica-Veterinária, os alimentos úmidos são ótimos como recompensa, pois além de serem nutritivos, podem combinar com a dieta dos filhotes, sem risco de desbalancear a dieta.

O tutor deve se atentar à quantidade de calorias, que não podem exceder o total recomendado por dia. Os alimentos úmidos da ROYAL CANIN®, por serem completos, podem fazer parte da alimentação do pet ou até mesmo substituir a versão seca. Ações não relacionadas aos alimentos, como elogios, carinho e brincadeiras também são ótimos aliados no processo de educação dos animais. Tudo isso funcionará como um incentivo para ele repetir um bom comportamento!

4) Treinamento do pet. Como fazer?

Para facilitar a adaptação, libere os espaços para o filhote aos poucos, dando o tempo necessário para que ele conheça cada cômodo do novo lar. Supervisione para que ele não se perca e não acesse locais inadequados. Gatinhos, por exemplo, adoram se esconder dentro de armários ou do forro do sofá. Também é importante mostrar ao filhote onde fica sua área de descanso alimentação e para as necessidades. Esses locais devem ficar distantes uns dos outros, mas de fácil acesso para o filhote.

A pandemia deixou os pets ainda mais próximos dos seus tutores, entretanto, o pet deve passar por treinamentos para aprender a ficar sozinho, para que não sofra com a ausência do tutor. Para os cães, introduza o distanciamento aos poucos para que ele não associe a uma experiência negativa. Já os gatos devem ter, diariamente, brincadeiras que simulam a caça. Use brinquedos como ratinhos, bolinhas e varinhas. E finalize com os alimentos úmidos, que são as recompensas ideais para finalizar a “caçada”.

Durante o período de aprendizagem, os filhotes podem cometer erros e, ao contrário do que muitos pensam, não se deve repreender o animal. A melhor forma de educá-lo é parabenizando o filhote pelos acertos e ignorando os seus erros.

As sessões de treinamento não precisam ser complicadas ou durar horas. Depois de um tempo, a atenção do filhote pode começar a se desviar. Portanto, faça sessões curtas e frequentes, mesmo que seja necessário repetir a sessão algumas vezes. Para ajudar o filhote a entender, é vital ser consistente. Por exemplo, você não deve permitir algo um dia e proibir em outro. Quando se trata de treinamento, a melhor abordagem é sempre usar as mesmas palavras para os mesmos comandos e incentivar os membros da família a fazerem o mesmo.

Sempre comprometida em promover um mundo melhor para os pets, a ROYAL CANIN® segue o compromisso de compartilhar conhecimento sobre as diferentes fases de vida de gatos e cães, em especial os primeiros anos de vida que são cruciais para se tornarem adultos saudáveis, contribuindo assim para o bem estar e longevidade dos animais.