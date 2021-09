Após terceiro mutirão da catarata, Hospital Pimentas chega aos 84 pacientes atendidos

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, realizou no último domingo (26), das 8 às 16 horas, um mutirão da catarata, atendendo 30 pessoas com idade entre 60 e 70 anos. As cirurgias foram realizadas pelo doutor Rodrigo Brand.

“Fui muito bem tratada pelo doutor e pelas enfermeiras. O atendimento foi muito bom. Sabemos das dificuldades, mas as enfermeiras e os médicos me trataram muito bem”, disse a paciente Maria de Lurdes Alves, de 75 anos.

Todos os 30 operados deste domingo já retornaram para suas residências e voltarão posteriormente para o pós-operatório. Este é o terceiro mutirão realizado pelo Hospital Pimentas em menos de três meses e mais de 84 pacientes foram atendidos nas ações.

“É um prazer imensurável contar com o comprometimento de todos os colaboradores para a realização de mais um mutirão da catarata. Somos profundamente gratas pelo generoso acolhimento da gestão do IDGT, que foi primordial para que nosso objetivo fosse alcançado”, disse a enfermeira Liliane Medeiros de Araújo, coordenadora ambulatorial do HMPB.

O diretor administrativo do HMPB, Carlos Machado, também mostrou entusiasmo com o resultado atingido neste final de semana. “A missão do IDGT, junto com a prefeitura, é acolher muito bem a comunidade que utiliza do Hospital Pimentas. Correu tudo conforme planejado nesse mutirão. Todas as cirurgias foram bem-sucedidas. Sou muito grato pelo apoio que estamos recebendo do grupo IDGT e da prefeitura”, disse o diretor.

Entenda

A catarata é uma doença caracterizada pela perda de transparência do cristalino, lente situada atrás da íris, seja ela congênita ou adquirida, independente de causar ou não prejuízos à visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa.