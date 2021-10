Vegus vence o Prêmio Master Imobiliário 2021

Em evento realizado no dia 4 de outubro, a Vegus Construtora e Incorporadora foi a vencedora na categoria “Profissional – Marketing” do Prêmio Master Imobiliário 2021.

O evento, que este ano chegou na sua 27ª edição, é organizado pelo Secovi-SP e pela FIABCI-BRASIL. Segundo os próprios organizadores, a edição de 2021 bateu recordes de inscrição.

Com o case “The Brick: Um Residencial Maker em Guarulhos”, a Vegus figurou entre as 20 empresas e empreendimentos vencedores. Para a divulgação do residencial, a empresa executou uma campanha de marketing aliando publicidade e relações públicas.

Durante o início da comercialização das unidades, a construtora disponibilizou em seu stand de vendas um auditório decorado e equipado para a utilização da comunidade de empreendedores da cidade. Ao longo de 2019, mais de 3.000 pessoas visitaram o plantão do The Brick para participar de palestras, cursos, workshops, debates, todos fomentando o empreendedorismo e a cultura maker.

Com a pandemia, a campanha foi transformada em podcast, o Podmaker, produzido pela própria Vegus e pela MS Produção Sonora, com o objetivo de seguir divulgando o empreendimento, mas também incentivar o compartilhamento de conhecimento – base fundamental para a cultura maker. Toda a campanha contou com o apoio estratégico das agências Dart Publicidade e Promoções e Corazonada Brand Storytelling.

Para Gustavo Coutinho, diretor de Marketing e Relacionamento da Vegus, a premiação é o reconhecimento de um trabalho muito especial para a história da empresa. “Tudo foi feito pelos próprios membros da equipe, com muito carinho e atenção. O prêmio é um belo encerramento para uma campanha autoral e de muito sucesso comercial”, celebra Coutinho.

Com a cobertura da BandNews e do jornal O Estado de S. Paulo, o Prêmio Master Imobiliário é uma das mais importantes premiações – nacionais e internacionais – do mercado imobiliário.