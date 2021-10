Primaveras tem programação híbrida de Finados

O grupo funerário Primaveras oferece mais um ano de homenagens e programação cultural gratuita para o feriado de Finados. As atividades começam na noite de 01, com um show de luzes nos jardins do Primaveras I, o espetáculo “História Viva”. O tema que guia as celebrações é “Contando histórias, respeitando vidas”. O evento é presencial, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Depois de quase dois anos de pandemia no país, o Primaveras reforça sua atuação ante o acolhimento ao enlutado com uma programação que busca relembrar as histórias e legados de quem já partiu. “Exploraremos o poder da memória para fortalecer a todos os presentes”, diz Jayme Adissi, fundador do grupo. “Vamos além de um evento e entregamos um serviço de cuidado”.

Já no dia 02, a programação é presencial e online, a partir das 10h. Os convidados vão assistir a bênçãos de diferentes líderes espirituais, participar de cerimônias de homenagem e contar com dicas de uma psicóloga especializada em luto. Basta acompanhar nas redes sociais do Primaveras, Facebook e Youtube.

Programação Noite das Luzes – 01

Primaveras 1 – 20h

Espetáculo História Viva Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3.535, Guarulhos



Programação Finados – 02

ONLINE – A partir das 10h Bênção com Frei Messias Mensagem de Líderes Religiosos Momento do Luto com a Psicóloga Ana Lúcia Nalleto



PRESENCIAL Primaveras 1

10h Bênção com Frei Messias

15h Transmissão da bênção realizada às 10h

16h30 Cerimônia dos Balões

Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3.535, Guarulhos



PRESENCIAL PRIMAVERAS 2

11h Missa com Padre Thiago

16h30 Cerimônia dos Balões

Avenida Silvestre Pires de Freitas, 1.579, Guarulhos

Imagem: Divulgação