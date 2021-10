Gal canta Milton Nascimento em nova turnê

Gal Costa está de show novo. A turnê As Várias Pontas de Uma Estrela – nome de uma canção de Milton Nascimento – faz sua estreia neste fim de semana na capital paulista. E, como o nome indica, Milton, que recentemente completou 79 anos, é um dos fios condutores do show. A produção faz certo mistério em relação ao repertório, mas, segundo apurou o Estadão, haverá sete canções do compositor, entre músicas que Gal já gravou e outras inéditas em sua voz.

Entre as candidatas estão Fé Cega, Faca Amolada, lançada no disco coletivo dos Doces Bárbaros, e o sucesso Paula e Bebeto, parceria de Milton com Caetano que Gal gravou no álbum Água Viva, de 1978. Nesse mesmo disco ainda há a mais desconhecida Cadê, parceria dele com o cineasta Ruy Guerra.

O universo de Milton também será abordado. Por isso, Gal cantará músicas de outros compositores, como Beto Guedes, um dos companheiros do músico no Clube da Esquina.

Sucessos de Gal também estarão no show, com uma atenção especial a músicas que ela gravou nos anos 1980, como Sorte e Açaí. Parte delas foi mostrada nas últimas duas lives da cantora, na qual ela surpreendeu o público ao cantar A História de Lily Braun e Esotérico.

No palco, Gal estará acompanhada pelo trio formado por Fábio Sá (baixo elétrico e acústico), André Lima (teclados) e Victor Cabral (bateria e percussão), o mesmo tocou com ela na última live, realizada há pouco mais de um mês.

Serviço

Dom. (31), 20h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 60/R$ 200. bit ly/galnovoshow