Guarulhenses poderão se vacinar em UPA e PA no feriado (15)

Na próxima segunda-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República, a Prefeitura de Guarulhos realiza novo esquema de vacinação contra a covid-19 no PA Dona Luiza e na UPA Paulista, já que nesta data as UBS estarão fechadas. Desta forma, todas as pessoas com 12 anos ou mais com alguma das doses atrasadas, poderão se vacinar em uma das duas unidades, das 8 às 21 horas.

A estratégia além de permitir um horário estendido para a vacinação, também alcança os munícipes que ainda não estão vacinados e que estarão buscando atendimento nestas unidades. Até às 12h15 desta quinta-feira (11), a cidade registra 158.397 faltosos da segunda aplicação da vacina contra a covid-19, sendo 27.480 vacinados com a primeira dose da vacina AstraZeneca, 33.223 com a CoronaVac e 97.694 com a Pfizer.

A faixa etária com mais faltosos é a de menores de 18 anos, com 60.196 pessoas com o esquema vacinal incompleto, seguida das pessoas entre 20 e 29 anos (45.274) e de 30 a 39 (20.725). Portanto, os pais ou responsáveis por adolescentes entre 12 a 17 anos, já vacinados com a primeira dose da Pfizer até o dia 20 de setembro, ou seja, há 56 dias, devem levá-los até uma das unidades ou assinar o Termo de Assentimento, disponível nos locais de vacinação ou em bit.ly/duvidasvacinagru, autorizando a imunização.

Intervalo entre as doses

Já que os imunizantes têm intervalos diferentes entre as doses, vale lembrar que, poderão colocar a segunda dose em dia na próxima segunda-feira: munícipes com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose do imunizante AstraZeneca há oito semanas, ou seja, o mesmo intervalo entre as doses da Pfizer para jovens de 12 a 17 anos; e guarulhenses acima de 18 anos vacinados com a primeira dose da CoronaVac ou da Pfizer, há 21 dias, isto é, até o dia 25 de outubro.

Já as pessoas aptas a receberem a dose adicional são: indivíduos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde com mais de 18 anos vacinados com a dose única ou a segunda dose há pelo menos seis meses (independentemente do imunizante), bem como os imunossuprimidos de alto grau, vacinados até o dia 21 de outubro, já que o intervalo entre as doses para esta população é de 28 dias.

Para a vacinação devem ser apresentados: cartão de vacinação, documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. Além destes documentos, trabalhadores da saúde devem levar comprovante de vínculo empregatício na área da saúde (original e cópia).

Serviços:

PA Dona Luiza

Rua Osvaldo Nunes Dias, 55 – Jd. Centenário

UPA Paulista

Rua Teixeira Mendes, 166 – Jardim Paulista