Cachorros idosos aguardam por adoção há mais de dez anos no abrigo da Prefeitura

O abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) da Prefeitura de Guarulhos, no Bonsucesso, tem cerca de 200 animais, entre cães e gatos, aguardando pelo momento da adoção. Entre muitos filhotes e adultos, três cachorros idosos esperam passar seus últimos anos de vida dando e recebendo amor às suas novas famílias.

Telo, de 18 anos, Fiorelo (16) e Faro Fino (11) são os cães mais idosos e que moram no abrigo há mais tempo. Os três estão há mais de dez anos esperando ser escolhidos. Apesar da idade e da dificuldade de locomoção, os animais estão saudáveis e são bastante sociáveis. O trio estará presente na feira de adoção de pets que será realizada no domingo (21), a partir das 9h, no Bosque Maia.

Muitos animais adultos e idosos acabam ficando pra trás, já que a maioria prefere adotar filhotes. Porém, muitas vezes, dependendo do estilo de vida do futuro tutor, um animal já com idade mais avançada é a melhor opção, como explica Juliana Kopczynski, diretora DPAN. “Cães e gatos adultos ou idosos são companhias ideais para quem não tem o tempo e a energia que um filhote requer”.

Além de Telo, Fiorelo e Faro Fino, a feira de adoção terá muitos outros cachorrinhos e gatinhos de todas as idades. Todos os animais são castrados, vermifugados e possuem registro de identificação. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de endereço.

Conheça mais animais à espera de adoção na página dpan.guarulhos.sp.gov.br.