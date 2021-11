Mude Esse Ciclo distribui kits de absorventes nas comunidades Beco e Nova Conquista

A Prefeitura de Guarulhos distribuiu nesta quinta-feira (11) 250 kits de absorventes higiênicos (compostos por oito absorventes e panfleto orientativo) à população vulnerável da comunidade Beco (rua São João Souza) assistida pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Centro. Já a comunidade Nova Conquista, da região do Cras Acácio, foi contemplada com outros 250 kits no último dia 28.

A ação faz parte do projeto Mude Esse Ciclo, que visa a combater a pobreza menstrual (escassez de recursos para cuidados íntimos), proporcionar mais dignidade ao público feminino e melhoria na qualidade de vida.

Vivendo na comunidade Nova Conquista, Rosineide Vital Nunes aprovou a ação. “Já tinha ouvido falar do programa e o acho muito, muito bom. Estava esperando chegar aqui pra nós”, disse a moradora desempregada.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a sociedade civil e empresas por meio de doações.

Empresas e a população podem colaborar com doações, que podem ser depositadas em caixas coletoras com o cartaz do projeto distribuídas nas diversas secretarias municipais e no Fundo Social. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7400.