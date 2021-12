Memorial da América Latina recebe sessões gratuitas pelo projeto Cine Autorama

O Memorial da América Latina recebe, nos dias 16 e 17 de dezembro, a exibição de quatro sessões gratuitas de cinema pelo Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante da Brazucah Produções. Com duas projeções diárias, às 19h e 21h30, a iniciativa tem parceria com o C6 Bank e com a Neobpo.

Com patrocínio do C6 Bank, a sessão especial “Inclusão e Diversidade” acontece no dia 16 de dezembro, quinta-feira, e apresenta dois filmes de sucesso de crítica e público, que abordam de maneira leve e contagiante questões como raça, gênero e orientação sexual. Com Amor, Simon, é considerada a primeira comédia romântica do mainstream contada a partir da perspectiva de um menino gay. O longa mostra um dos maiores medos de todo jovem LGBT: o momento de se assumir para a família e amigos e o receio de não ser aceito.

Já a história praticamente desconhecida e quase inacreditável de Estrelas Além do Tempo tem exibição às 21h30. O filme indicado ao Oscar em três categorias – melhor filme, atriz coadjuvante (Octavia Spencer) e roteiro adaptado – revela como um grupo de mulheres negras foi fundamental para o avanço tecnológico que permitiu a ida do primeiro americano ao espaço.

A programação segue na sexta-feira, 17 de dezembro, com patrocínio da NEO, e apresenta Bingo – O Rei das Manhãs, longa que aborda os bastidores da televisão brasileira nos anos de 1980 e vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como melhor ficção. Logo em seguida, às 21h30, o clássico Kill Bill, de Quentin Tarantino ganha as telas. Um dos mais famosos filmes de ação dos anos 2000, o longa repleto de ligações, homenagens e paródias conquistou uma legião de fãs.

As exibições para o público acontecem no drive-in instalado na Praça Cívica do Memorial da América Latina. Os ingressos para as sessões podem ser reservados pelo site www.cineautorama.com.br.

O Cine Autorama em São Paulo é realizado com patrocínio de NEO, apoio do Memorial da América Latina e Governo do Estado de São Paulo e realização da Brazucah Produções, Pro-Mac, São Paulo Capital da Cultura, e Prefeitura de São Paulo.

Protocolos de Segurança

O evento seguirá todas as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas autoridades locais. A limitação será de até quatro pessoas por veículo, para que casais com filhos possam participar.

A organização recomenda ainda que compareçam juntas no mesmo carro apenas pessoas que estejam convivendo durante o período de distanciamento social ou que residam na mesma casa. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de cinco anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 250 eventos para cerca de 55 mil pessoas em todo o país. Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte. Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 75 cidades de diferentes estados brasileiros.

Programação

16 de dezembro (quinta-feira)

19h?– Com Amor, Simon (Greg Berlanti – EUA – 109 min – Romance – 12 anos – 2018).

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: nunca revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de escola, anônimo, com quem troca confidências diariamente via internet.

21h30 – Estrelas Além do Tempo (Theodore Melfi – EUA – 129 min – Drama/ Biografia – Livre – 2017).

Sinopse: Em plena Guerra Fria, em 1961, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da agência espacial.

17 de dezembro (sexta-feira)

19h – Bingo – O Rei das Manhãs (Daniel Rezende – Brasil – 113 min – Biografia/ Comédia – 16 anos – 2017).

Sinopse: Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

21h30 – Kill Bill (Quentin Tarantino – EUA – 112 min – Ação – 18 anos – 2004).

Sinopse: A Noiva (Uma Thurman) é uma perigosa assassina que trabalhava em um grupo, liderado por Bill (David Carradine), composto principalmente por mulheres. Grávida, ela decide escapar dessa vida de violência e decide se casar, mas no dia da cerimônia seus companheiros de trabalho se voltam contra ela, quase a matando. Após cinco anos em coma, ela desperta sem um bebê e com um único desejo: vingança. A Noiva decide procurar, e matar, as cinco pessoas que destruíram o seu futuro, começando pelas perigosas assassinas Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu).

Serviço:

Cine Autorama no Memorial da América Latina

Dias 16 e 17 de dezembro de 2021, quinta e sexta-feira, às 19h e 21h30.

Praça Cívica do Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001

Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo link: www.cineautorama.com.br.