Perseguição policial termina com dois suspeitos mortos, um menor apreendido e um policial ferido no Bonsucesso

Na noite da última segunda-feira (6), uma perseguição policial mobilizou diversas viaturas de Guarulhos e de Itaquaquecetuba, o Helicóptero Águia da Polícia Militar também esteve presente na operação.

De acordo com informações da página Cumbica e Região, a perseguição a um carro roubado começou no município de Itaquaquecetuba e chegou até Guarulhos, passando pela rodovia Presidente Dutra na altura de Cumbica e sentido SP. Voltaram pela Dutra no sentido RJ e no Trevo de Bonsucesso houve antão uma troca de tiros.

Dois suspeitos acabaram mortos, um menor foi baleado e segue internado. Um outro policial ficou ferido com um tiro na mão, foi socorrido e passa bem.