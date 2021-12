Cinco motivos para dar chá de presente no Natal

O Natal está aí e sempre vem a dúvida: o que dar de presente? Se você quer expressar carinho, surpreender e ao mesmo tempo proporcionar um momento de reconexão a quem recebe, a resposta é chá. A segunda bebida mais consumida no mundo – perde só para a água – é apreciada há milênios pelas propriedades e pelo simbolismo do seu ritual. E você pode presentear com as folhas das mesclas e com acessórios para deixar a hora do chá mais agradável.

Maior e mais especializada rede de chás do país, a Tea Shop reuniu cinco argumentos para ajudar na escolha. Confira:

1. É saudável

Além das propriedades, as mesclas têm a vantagem de não conter açúcares ou conservantes, comuns nas bebidas industrializadas. E você pode escolher opções com ou sem teína, a substância estimulante do chá. Dependendo da escolha, que já mostra o quanto você está conectado com quem vai receber o presente, o chá pode ser consumido a qualquer hora do dia: antes ou depois do treino, junto com as refeições, durante o trabalho no escritório e até antes de dormir.

2. Demonstra cuidado

Quem presenteia com chá, dá também um recado de natureza afetiva: eu me preocupo e cuido de você. E a gente sabe que o cuidado é uma forma de demonstrar amor. Se existem muitas maneiras de dizer “eu te amo”, uma boa mescla pode expressar mil recados: desacelere, tire um momento para si, fique ligado e outros tantos.

3. É original

Cá pra nós, não há nada melhor do que arrancar uma expressão de surpresa de quem recebe o presente, não é mesmo? É por isso que a gente aposta no chá. Tudo indica que você subirá um degrau no quesito originalidade junto ao seu parente ou amigo presenteado.

4. É acessível

Ah, mas presentear com um bom chá é caro, certo? Errado! Ao olhar para o preço de toda e qualquer bebida, fique de olho no rendimento. E aí o chá é imbatível: 50 gramas de chá a granel rendem 25 xícaras a um custo médio de R$ 1,47 por xícara. É mais barato do que café, refrigerante ou suco de frutas, só fazendo algumas comparações.

5. É gostoso

Bom, esta é a característica mais marcante da bebida que os chineses legaram ao mundo: todo mundo tem o seu chá favorito. Cada xícara é uma verdadeira explosão de sabores para todos os tipos de paladares. Versátil, pode ser consumido quente ou gelado, cai bem em drinques com ou sem álcool ou naquela receita especial na cozinha. Ao botar uma mescla em infusão você estimula ainda o olfato e a visão numa experiência multissensorial.

A Tea Shop

Na Tea Shop, as mesclas são vendidas a granel – mais sustentáveis por não passarem pelo processo de industrialização do sachê, por exemplo – e expostas em latas para manter o aroma e o frescor, compondo prateleiras douradas que dão um aspecto visual único à loja. As folhas vêm das principais regiões produtoras do mundo e contêm selos internacionais que identificam a procedência e a adoção de técnicas sustentáveis de cultivo nos países de origem.

As 39 lojas no Brasil ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Florianópolis, Maceió, João Pessoa, Santos, Gramado, Balneário Camboriú, Niterói, Vila Velha, Londrina, Caxias do Sul e Canoas. O site teashop.com.br disponibiliza uma vitrine de mesclas à escolha do consumidor, com opções para saborear em diferentes momentos do dia (manhã, após as refeições, antes de dormir, no pré e pós-treino etc.) e para harmonizar com todos os tipos de comida e bebida.