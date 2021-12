Contrato para a elaboração do Metrô até o Bosque Maia será assinado amanhã

O Governador em Exercício, Rodrigo Garcia, o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, e o Presidente do Metrô de São Paulo, Silvani Pereira, assinam nesta terça-feira (21), o contrato para a elaboração do Projeto Básico da Linha 19-Celeste, no trecho que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à estação Anhangabaú, no centro de São Paulo.

O Projeto Básico é um dos mais importantes para a implantação de uma linha de metrô, definindo o formato final do traçado da linha e das estações, servindo para a contratação do projeto executivo e das obras, além do modelo de captação de recursos financeiros.