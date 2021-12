Governo de SP atende pedido de Xerife e libera verbas para Guti concluir Hospital da Mulher

O deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor conseguiu a liberação junto ao Governo do Estado os recursos necessários para que o prefeito de Guarulhos, Guti, conclua as obras do Hospital da Mulher, que fica numa área ao lado da Maternidade Jesus, José e Maria, na região do Maia. A cerimônia de liberação será na tarde desta terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, quando o governador em exercício, Rodrigo Garcia, assinará o termo de liberação.

No mesmo evento, Garcia irá assinar também o contrato para a elaboração do projeto básico da Linha 19-Celeste, no trecho que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à estação Anhangabaú, no centro de São Paulo.

O Hospital da Mulher tem as obras civis praticamente concluídas, numa área cedida pelo Município. Para ser concluído, são necessários o acabamento e a equipagem do estabelecimento que deve se transformar em um centro hospital de referência para a mulher, especializado no atendimento ao público feminino.

Também deverá prestar assistência à mulher vítima de violência. Para tanto, deverá contar com três pavimentos, sendo que no primeiro haverá atendimento ambulatorial em uroginecologia, climatério, ginecologia endócrina, infertilidade, ginecologia geral e planejamento familiar, além de Centro de Estudos e exames de apoio diagnóstico como Mamografia, Densitometeria Óssea, Estudo Urodinamico, Ultrassonografia e Colposcopia.

No segundo pavimento funcionará o Hospital Dia, que contará com 10 leitos de curta permanência, e realizará pequenas cirurgias, nódulo de mamas, histeroscopia, Cirurgia de Alta Frequência para Prevenção de Câncer de Colo Uterino – CAF. Nesse piso também estão previstos consultórios para procedimentos como Histeroscopia, Medicina Fetal, Pré-Natal de Alto Risco e Mastologia. Por fim, no terceiro pavimento ficarão os leitos de internação e o Centro Cirúrgico.