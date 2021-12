Passageiros do aeroporto enfrentam filas, problemas para fazer check-in e overbooking em Guarulhos

Passageiros enfrentaram mais um dia de problemas para embarcar nesta terça-feira (21) no Aeroporto de Guarulhos. Os relatos são de problemas para fazer check-in por meio de aplicativos, longas filas e overbooking, ou seja, as companhia aéreas venderam mais passagens do que o número de lugares no voo.

A recomendação é chegar mais cedo ao aeroporto para evitar transtornos. Os voos para Aracaju são os que estão registrando mais problemas de atraso e embarque nesta terça-feira (21). As filas para check-in estavam longas e demoradas durante a manhã. Passageiros relataram que estavam há uma hora e meia na fila. Durante meia hora, a fila permaneceu parada.

Por causa da sobrevenda de voos, muitos passageiros não conseguiram embarcar e agora estão na fila para tentar realocação em outro voo. Até esta terça-feira (21), apenas 25 mil desses passageiros foram reacomodados em voos de outras companhias ou reembolsados.