Sob o tema Lazer Levado a Sério, 27ª edição do Sesc Verão receberá o público a partir do dia 04

Após uma edição realizada quase integralmente no formato on-line em 2021, por conta das orientações sanitárias em decorrência da pandemia de Covid-19, as unidades do Sesc abrem as suas portas para novamente receber o público em seu projeto especial de férias: o Sesc Verão 2022.

Em sua 27ª edição, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo dedicadas ao incentivo da prática regular de atividade física, terá início no dia 04 de janeiro (terça-feira), estendendo-se até 13 de fevereiro de 2022.

Com o tema “Lazer Levado a Sério”, o Sesc Verão busca incentivar o público a encontrar espaço no cotidiano para a experimentação de atividades divertidas, saudáveis e com sentido social, cultural e físico, em ambientes democráticos e seguros. Desta maneira, a campanha traz como mensagem central a importância do lazer no cotidiano das pessoas, além de reforçar o lugar do Sesc como um espaço de exercício do direito ao lazer, de forma ampla, plural, com respeito, cuidado e segurança, para pessoas de todos os perfis.

Para o diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, “A edição deste ano do Sesc Verão promove o reencontro do público com o Sesc e o lazer, com todo o cuidado que o momento ainda pede. Assim, levar a sério as práticas de lazer, significa ter a certeza de sua importância para a qualidade de vida e o desenvolvimento dos cidadãos”.

As 45 unidades do Sesc São Paulo oferecerão ao público centenas de atividades promovidas com prevalência das presenciais, incorporando na programação também o formato on-line, ampliando as possibilidades de participação. É importante ressaltar que a programação do 27º Sesc Verão foi definida de forma com que as atividades sejam realizadas de maneira segura, acolhedora e que promovam o bem-estar integral dos participantes, conforme faseamento do plano São Paulo e respeitando todos protocolos e regras sanitários de cada município.

Destaques da Programação – Grande São Paulo – Com base no tema “Lazer Levado a Sério”, a programação do Sesc Verão 2022 reunirá centenas de atividades para toda da família, dentro das opções presenciais (tanto nas unidades do Sesc quanto em localidades externas) e on-line. O público terá à disposição aulas abertas, encontros com atletas, passeios ciclísticos, caminhadas, cursos, entre muitas outras atividades.

Dentre os encontros com esportistas convidados, destaque para os atletas e paratletas do skate como Felipe Nunes, Karen Feitosa, Ruan Felipe e Luisinho (Sesc Avenida Paulista); o atleta olímpico Alison dos Santos, medalhista de bronze em Tóquio nos 400m com barreiras (Sesc Pompeia); a jogadora de futsal eleita melhor do mundo, Vanessa Pereira (Sesc 24 de Maio); os judocas Flavio Canto e Yuko Fujii (Sesc Pompeia); as ex-jogadoras de basquete Magic Paula e Janeth Arcain (Sesc Guarulhos); as medalhistas olímpicas no vôlei Carol Gattaz e Fofão (Sesc Pinheiros); o tenista Fernando Meligeni e o paratenista Maurício Pomme (Sesc Campo Limpo); a nadadora Gabriela Roncatto e o nadador paratleta Carlos Farremberg (Sesc Santana) e a tenista medalhista olímpica em Tóquio 2020, Laura Pigossi (Sesc Itaquera).

Já dentre as aulas abertas realizadas em unidades do Sesc, destaque a atividade Aprendendo a andar de skate em mini half pipe (Sesc Avenida Paulista); o mini-curso de Yoga (Sesc Santo Amaro); as aulas de atletismo e ginástica multifuncional (Sesc Interlagos); os simuladores de remo (Sesc Florêncio de Abreu); as brincadeiras em família (Sesc Consolação); práticas de breaking, parkour e skate (Sesc Santo André); o circuito de Circuito Equilíbrio e Gravidade (Sesc Bom retiro); o curso Ruas de Lazer em São Paulo: Reflexões sobre a Rua Maria José (Centro de Pesquisa e Formação) e o encontro de Futebol de Surdos de Heliópolis (Sesc Ipiranga).

Para a programação de atividades presenciais externas, destaque para a atividade Pedal Belém, passeio ciclístico do Sesc Belenzinho em direção ao Parque Augusta Prefeito Bruno Covas; a Pedalada Noturna (Sesc Avenida Paulista); a Corrida no Parque da Aclimação (Sesc Carmo); a caminhada e a corrida pelas ruas de São Caetano (Sesc São Caetano); e a Escalada no Pico do Jaraguá, Caminhada pelo ruas do centro de SP e corrida no Minhocão (Sesc 24 de Maio).

Além disso, o 27º Sesc Verão terá ainda uma programação especialmente dedicada aos chamados Enduros a Pé, que serão realizados em diferentes pontos da capital, com coordenação das unidades Avenida Paulista, Carmo, Ipiranga (pela região de Heliópolis) e Santana.

Por fim, dentro da programação de atividades on-line, destaque para o encontro voltado ao ciclismo comandado pelo músico e VJ Luiz Thunderbird (Sesc Vila Mariana), a conversa sobre Futebol nas margens e cuidado comunitário (Sesc Pinheiros) e o curso sobre Gestão da Informação, Políticas Públicas e Análises Sociais (Centro de Pesquisa e Formação).

Sesc Verão 2022

De 04 de janeiro a 13 de fevereiro

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao

Protocolos Sanitários

Para participar das atividades presenciais do Sesc Verão 2022 e ter acesso às unidades, será necessário apresentar documento com foto, comprovante de vacinação físico ou digital (duas doses ou dose única), além da obrigatoriedade do uso de máscara