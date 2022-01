Galpão ZL, espaço de convivência no Jardim Lapena, retoma as atividades

O Galpão ZL, iniciativa da Fundação Tide Setubal em parceria com a Sociedade Amigos do Jardim Lapenna, reabriu as suas portas no último dia 11 de janeiro, período de férias escolares, com uma programação que contempla desde o público infantil até o adulto. Localizado no Jardim Lapena, extremo Leste, recebe centenas de visitantes e oferece atividades gratuitas na área de educação, cultura, esporte, culinária e empreendedorismo.

Conhecido pelos moradores do Jardim Lapenna apenas por “Galpão”, o espaço é fonte de transformação social ao prestar atendimento às demandas sociais de 15 mil moradores. O objetivo é contribuir com o crescimento pessoal da população local, investindo na sua formação, na geração de renda e na criação de laços potentes para o desenvolvimento do bairro, um território de vulnerabilidade social e econômica.

Segundo a Coordenadora de Prática Local, Andrelissa Ruiz, “o Galpão ZL tem alto potencial de transformação de vida, lazer, inclusão e bem-estar não só para os moradores, mas também para quem reside em outros bairros da zona leste e utiliza o espaço”.

Construído em um terreno de 800m2, o Galpão ZL oferece:

3 salas modulares para reuniões e formações que comportam 10, 25 e 50 pessoas

Espaço para eventos com até 300 pessoas

Área de convivência externa

Ponto de leitura

Sala de acolhimento e atendimento à comunidade

9 notebooks para empréstimos

Wi-fi livre para os moradores

Energia Fotovoltaica

Oficina escola de culinária para formação técnica de até 26 pessoas

Cozinha experimental operando como copa e canal de vendas para as empreendedoras de culinária

Espaço de coworking com 25 postos de trabalho rotativos

Atividades esportivas como futebol e judô

Agendamento e organização do espaço de empréstimos para os parceiros

Contratação de moradores do território para serviços pontuais

Durante a quarentena provocada pela pandemia da covid-19, as atividades passaram a ser transmitidas virtualmente e novas iniciativas foram inauguradas. Uma delas é o projeto Bike Literária, que incentiva a leitura no bairro por meio de empréstimos de livros que chegam na porta de cada casa por um ciclista. O acervo do ponto de leitura conta com 8 mil livros que podem também ser acessados por moradores de outras regiões das periferias de São Paulo. Somente na pandemia, 3674 novos livros foram doados. Para ter acesso ao Galpão ZL e toda a programação de atividades, basta agendar uma visita com a secretaria do espaço.

Serviço:

Endereço: R. Serra da Juruoca, 112 – Jardim Lapena, São Paulo – SP, 08071-180

Horário de funcionamento: Terça-feira a sexta-feira das 9h às 18h e no Sábado das 9h às 14h

O local fica próximo a linha 12 (Calmon Viana) da Estação de Trem CPTM

Os agendamentos podem ser feitos por meio do Whatsapp (11) 97097-2392