Homem de 47 anos morre dentro de motel com idosa de 71 anos

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 47 anos encontrado sem vida dentro de um motel em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações, o médico que atendeu o caso atestou que Edilson Cordeiro da Silva pode ter sido vítima de uma “morte violenta”. Por isso, o corpo do Silva foi encaminhado para exame necroscópico. Os laudos ainda não foram divulgados.

O corpo de Edilson foi encontrado por dois policias, na cama de um dos quartos do motel. O homem estava acompanhado por uma idosa de 71 anos que, para a polícia, afirmou que estava no local apenas para conversar com o rapaz. Ela relatou que, durante o “bate-papo”, Edilson começou a passar mal, suando excessivamente, e que começou a soltar um líquido não identificado pela boca até que acabou desmaiando.

Com a vítima desmaiada, a aposentada ligou para a recepção do motel, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os médicos chegaram no local, porém, a vítima já estava sem vida. Além do registro de “morte violenta”, o médico que atendeu o caso também atestou que a vítima acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. O caso foi registrado pelo 2º DP de Santos e será investigado.