Após a luta com o comediante Whindersson Nunes, na luta de exibição do Fight Music Show, no fim de janeiro, o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, desafiou o ex-campeão peso-pena do UFC.

Jose Aldo aceitou o desafio impondo algumas condições, sugerindo uma luta com regras mistas de kickboxing e boxe. A ideia foi rejeitada por Popó.