Sindicato dos Metalúrgicos negocia PLR com aumento de 25% na Truckvan

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região negociou com a Truckvan (Bonsucesso) e conquistou aumento de 25% no valor da Participação nos Lucros e/ou Resultados. Em assembleia realizada na manhã desta quinta (17), os cerca de 500 metalúrgicos aprovaram o benefício, que será de R$ 1.700,00.

A assembleia foi comandada pelo presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça), com apoio dos diretores Elenildo Queiroz, Alex Lima e Raquel de Jesus. “Os trabalhadores recebem a PLR até 15 de março. Mais uma conquista do Sindicato pra categoria”, comenta Cabeça.

Mercado – O pagamento da Participação na Truckvan injetará no mercado R$ 850 mil. Os dados são do economista Rodolfo Viana, que responde pela Subseção do Dieese no Sindicato.