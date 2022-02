Cursos para eletricistas e empreendedores estão com vagas abertas

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, receberá até o dia 15 de março as inscrições para os cursos de Microempreendedor Individual – MEI/Empreendedorismo (240 vagas) e Eletricista de Sistema de Energias Renováveis – Instalador de Painéis (30 vagas). A iniciativa faz parte dos programas Qualifica + Progredir e Qualifica + Energif. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de informações no link bit.ly/cursosassistênciagru.

Entre os requisitos está ter 18 anos ou mais, residir em Guarulhos e ser beneficiário do Auxílio Brasil e/ou inscrito no CadÚnico. Há reserva de cotas, sendo 25% para negros e pardos e 5% para pessoas com deficiência.

As aulas acontecerão presencialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Guarulhos (avenida Salgado Filho, 3.501,Vila Rio de Janeiro).

Os programas

O Qualifica Mais Progredir é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania voltada para a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que recebe auxílio financeiro do governo.

Já o Qualifica Mais Energif, disponibilizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), foca em medidas de melhoria no desempenho energético da rede federal, bem como na ampliação da oferta de cursos por suas unidades. Entre suas vertentes de apoio constam a aquisição de equipamentos de infraestrutura para geração de energia elétrica por fontes renováveis e a implementação de cursos para a formação de profissionais da área.