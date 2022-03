Municípios acompanham decisão do Estado e dispensam a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos

Nove, dos 12 municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) preparam decretos para liberação do uso de máscaras em locais públicos abertos, acompanhando a decisão anunciada hoje pelo Governo do Estado. A medida segue em estudo nos municípios de Arujá, Salesópolis e Santa Branca.

De acordo com o decreto estadual, o uso da proteção contra a covid-19 continua obrigatório no transporte público e em todos os ambientes fechados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios. Em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre o uso é opcional.

Apesar da diretiva do Estado, cada município possui autonomia para adotar sua conduta de acordo com suas particularidades. No caso de Mogi das Cruzes, o uso de máscara em equipamentos esportivos e culturais públicos de ambiente fechado será facultativo mediante apresentação de comprovante de vacinação. Já em Suzano, o acessório de proteção continua a ser obrigatório em todos os espaços escolares.

A queda nos índices da pandemia e o avanço na imunização embasaram a decisão dos municípios. Nos últimos 14 dias a região registrou queda de 65,9% no número de novos casos da doença e 54,2% nos óbitos com relação aos 14 dias anteriores. Já a taxa de ocupação de leitos na região atual é de 12,6% na UTI e 19,8% na Enfermaria.

As regras de cada município devem ser divulgadas em decretos municipais que serão editados nos próximos dias.