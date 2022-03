Gelado de brownie para se deliciar em um dia quente

Comer uma sobremesa geladinha em um dia quente é simplesmente divino e esta receita incrível de gelado de brownie pode ser a sua salvação durante os dias de altas temperaturas. Além de ser extremamente delicioso, também é muito fácil de preparar.

Tempo: 1h20 (+2h de congelador)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes do gelado de brownie

360g de chocolate meio amargo

3/4 de xícara (chá) de manteiga sem sal

3 ovos

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 colher (café) de fermento em pó químico

Margarina e farinha de trigo para untar

200g de creme de leite

1 litro de sorvete de flocos amolecido

Raspas de chocolate ao leite e meio amargo para decorar

Modo de preparo

Derreta metade do chocolate meio amargo com a manteiga. Reserve. Na batedeira, misture os ovos e o açúcar até ficar cremoso. Depois, adicione a farinha, o achocolatado, o chocolate derretido e misture com uma colher. Adicione o fermento e misture delicadamente. Despeje em uma fôrma de bolo inglês grande untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. Retire e deixe esfriar completamente.

Derreta o restante do chocolate em banho-maria e misture ao creme de leite. Desenforme o brownie, lave a fôrma e forre com papel alumínio. Depois, retorne o brownie na forma forrada, espalhe uma camada grossa de sorvete e cubra com o creme de chocolate derretido. Leve ao congelador por 2 horas. Desenforme, retire o papel alumínio e arrume em uma travessa, com o brownie para baixo, decore com raspas de chocolate e sirva em seguida.