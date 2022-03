Servidores concluem curso de pilotagem de drones para fiscalização ambiental

Na manhã desta sexta-feira (11) a Prefeitura de Guarulhos entregou os certificados da primeira turma do Curso Teórico e Prático em Pilotagem de Drones, com a participação de 40 servidores que atuam nas áreas de fiscalização, gerenciamento ambiental e proteção animal da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e da Inspetoria de Patrulhamento Ambiental da GCM.

Com a certificação os alunos podem atuar como pilotos em operações de voos realizados com drones, cumprindo o disposto na legislação brasileira que regulamenta o acesso ao espaço aéreo.

Os veículos aéreos não tripulados, popularmente conhecidos como drones, serão utilizados na fiscalização de crimes ambientais, maus-tratos contra os animais, mapeamento de fragmentos da Mata Atlântica, espaços ambientalmente protegidos e em mapeamentos arbóreos.

Os seis drones adquiridos pela Sema serão importantes aliados para subsidiar as ações da pasta e os dados obtidos poderão ser disponibilizados a outros órgãos, como Ministério Público, Tribunal de Contas e demais entidades reguladoras.

De acordo com a Sema, todas as missões realizadas serão autorizadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, pela Aeronáutica, pela Anac e pela Anatel. As informações obtidas com os drones serão gerenciadas pelo Sistema de Informações Ambientais.

A entrega dos certificados foi feita pelo secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, pelo diretor do Departamento de Gerenciamento Ambiental, Alex Mendes, e pela diretora do Departamento de Proteção Animal, Juliana Kopczynski.

Durante a cerimônia o secretário salientou que a aquisição dos equipamentos, bem como o treinamento dos servidores, vem ao encontro aos objetivos do governo. “Temos a missão de proteger e cuidar do meio ambiente em prol de nossa população. A tecnologia é uma aliada fundamental no combate a crimes ambientais”, disse.