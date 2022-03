Van do CadÚnico atenderá no Jardim Divinolândia a partir de segunda-feira

Com o objetivo de levar os serviços de assistência social para mais próximo da população, uma van do CadÚnico estará no Jardim Divinolândia, no Centro Esportivo João do Pulo, localizado na avenida Maria Cerri, 145, a partir desta segunda-feira (14) até o dia 25 de março. O equipamento da Prefeitura de Guarulhos realizará atendimentos de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Nessa unidade volante pode ser feito o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), pelo qual é possível ter acesso a benefícios como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.

A Van da Boa Energia da EDP Bandeirantes estará no mesmo local para fazer o cadastro do benefício da Tarifa Social.

Documentação necessária

– Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência.

– Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa.