Sessão gratuita adaptada do Cine Azul recebe inscrições a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Circuito Cinema do Shopping Bonsucesso, promoverá no dia 1º de abril, às 13h, o Cine Azul – uma sessão de cinema gratuita especialmente adaptada para autistas, com iluminação e som adequados para não causar nenhum transtorno aos participantes. Serão disponibilizadas 80 vagas e as inscrições devem ser feitas a partir de segunda-feira (21) até o dia 25 de março ou até o preenchimento das vagas pelos telefones 2422-7376 ou 2414-3685, das 8h às 17h.

O Cine Azul é voltado aos moradores do município, que devem estar com as doses da vacina contra a covid-19 em dia e não apresentar sintomas gripais.

A iniciativa é da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi instituída como dia 2 de abril pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, com o objetivo de levar informação à população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e assim reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos do segmento.

Serviço

Cine Azul no Circuito Cinema do Shopping Bonsucesso – 80 vagas

Inscrições: de 21 a 25 de março, das 8h às 17h

Telefones: 2422-7376 ou 2414-3685