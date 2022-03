Adesão à greve de servidores é de 10%; Prefeitura vai à Justiça

A greve de servidores não afetou o funcionamento dos serviços prestados pela Prefeitura nas mais diferentes secretarias, onde a adesão foi bastante baixa, próxima a zero. Apenas nas secretarias de Saúde e Educação houve maior adesão, inclusive atrapalhando o funcionamento de algumas escolas municipais.

Segundo balanço da Administração, a adesão ao movimento que pedia 25% de reajuste salarial, neste primeiro dia de greve, foi de aproximadamente 10% de toda categoria, mas principalmente nas secretarias de Educação e Saúde. Não houve falta de atendimento nos hospitais municipais que são administrados por organizações sociais. A maior parte das UBS teve atendimento acima dos 30% determinados pela lei, porém alguns setores como as farmácias ficaram fechadas, deixando a população sem acesso aos medicamentos.

Já na educação, onde a adesão foi maior, cerca de 50 escolas tiveram o atendimento prejudicado. Algumas não tiveram aulas para nenhum aluno, já que as merendeiras, responsáveis pela alimentação escolar, cruzaram os braços. Em outras, o atendimento foi parcial, com aulas para algumas turmas, em que os professores não aderiram ao movimento capitaneado pelo Stap (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública).

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Guarulhos ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o dissídio coletivo de greve com pedido de tutela provisória de urgência, diante do movimento de paralisação. Já o Stap, que reuniu pouco mais de mil servidores pela manhã na praça Getúlio Vargas, fez uma contraproposta que pouco difere da inicial. Eles agora querem 23% de reajuste salarial, R$ 1 mil de Vale Refeição, R$ 250 de cesta básica para toda a categoria, R$ 150 de gratificação para quem recebe menos de R$ 2.700, além de insalubridade para todo o funcionalismo.

A Prefeitura, por sua vez, deve manter a oferta que foi feita e aceita pelos agentes comunitários de saúde, que privilegia a maioria dos trabalhadores que ganham salários menores. Segundo a proposta da administração, aqueles que recebem R$ 1.046 terão R$ 500 a mais no bolso. Ou seja, são 47,7% de aumento. Os 810 ACS que ganham R$ 1.600 já aceitaram a proposta e terão R$ 500 a mais (31,2% a mais).

Seguindo o mesmo parâmetro, 7.902 servidores que ganham até R$ 2.552 terão R$ 500 a mais. Ou seja, terão no mínimo 19,5%. 9.204 que ganham até R$ 3.000,00 terão R$ 420 a mais, no mínimo 15,3%. Salários de até R$ 3.418 terão R$ 420 a mais. Aqui são 10.269 servidores que terão no mínimo 13,4%. Já 12.654 que ganham até R$ 4.000 terão R$ 420 a mais (11,5%). Quem ganha até R$ 4.500 (14.014 servidores) terá R$ 420 a mais recebe no mínimo 10,2% a mais, enquanto os 16.025 que recebem até R$ 5.000 terão R$ 420 a mais de aumento, o que significa no mínimo 9,2%.