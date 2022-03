Guia Pet Friendly: bichinhos são bem-vindos em 56 cidades

São Paulo tem o 1º Guia Pet Friendly oficial do Estado. Elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), reúne 154 locais, de 56 cidades, entre meios de hospedagem e atrativos turísticos, que aceitam animais de estimação ou oferecem serviços exclusivos para esses pequenos membros da família.

O guia foi elaborado a partir de respostas cadastradas pelos próprios empreendimentos que aceitam pets ou têm serviços. A curadoria da Setur-SP estabeleceu critérios como possuir área ou serviço e site para os donos consultarem os atrativos e, dos 202 cadastrados, foram aceitos 96 meios de hospedagem e 58 atrativos.

Dos 96 meios de hospedagem, a maioria é composta por pousadas (36), seguidas de hotéis (20), hotéis de rede (11), hotéis fazenda (10), chácaras (6), casas de aluguel por temporada (6), resorts (4) e outros (3). Além de aceitar animais de estimação, quase a metade desses meios de hospedagem (41) oferecem serviços exclusivos para os bichinhos, como camas, piscina, adestradores e cuidadores e playgrounds.

Entre os destaques estão Serra Negra, com 11 meios de hospedagem e dois atrativos turísticos, Campos do Jordão com seis hospedarias e seis atrativos, Socorro com seis meios de hospedagem e seis empreendimentos pet-friendly, e São Sebastião com sete hospedarias e dois atrativos.

“Além de oferecer um serviço de maneira fácil e prática para os donos de pets, o guia tem como objetivo dar maior visibilidade aos empreendimentos pet-friendly, uma vez que o alcance da Secretaria no meio digital ajuda a destacar esses negócios de forma gratuita por meio do ranqueamento nos sites de busca”, afirma Rodrigo Ramos, coordenador de Turismo e Viagens da Setur-SP.

Em formato digital, o Guia será atualizado constantemente pelos próprios empreendimentos. Esse nicho de mercado vem crescendo, com faturamento de R$ 35 bilhões ao ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.