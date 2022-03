Prefeitura abre 16 novas vagas para o curso de esmaltação em gel

A Prefeitura de Guarulhos receberá nesta segunda-feira (28) as inscrições para mais 16 vagas do curso de esmaltação em gel. Interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728.

O curso irá promover as competências para a realização de esmaltação em gel utilizando técnicas e produtos adequados para as unhas, cuidando da saúde, do bem-estar e da beleza do cliente. As aulas não abordam alongamento de unhas, apenas a esmaltação.