Lollapalooza terminou com Gloria Groove e tributo a Taylor Hawkins

O Lollapalooza Brasil 2022 terminou neste domingo (27), sem o Foo Fighters, que faria o encerramento do festival. Com a morte do baterista Taylor Hawkins, o rapper Emicida – que se apresentou no sábado (26) – se uniu à banda Planet Hemp e a um time de convidados com DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael em uma homenagem ao músico norte-americano.

O último dia do Lollapalooza contou ainda com a apresentação da cantora drag Gloria Groove, a banda The Libertines, a cantora Marina Sena e a banda Fresno.